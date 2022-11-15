古代若得罪皇帝，基本上就是必死無疑，不過在清雍正年間，有一名秀才竟向川陝總督投狀，列出皇帝的10大罪狀，雍正得知後，認為自己被汙衊，還難過到落淚，豈料這名秀才竟未被處死，他的口供還被收錄成《大義覺迷錄》。

大陸導遊房博在微博提到，雍正六年九月二十六號傍晚，川陝總督兼大將軍岳鍾琪下班回府時，遇人攔轎遞信，豈料他打開一看，馬上驚覺不對勁，因此先將遞信的人押回府內待審問，而信的內容指雍正皇帝犯了10大罪狀，分別是謀父、逼母、弒兄、屠弟、貪財、好殺、酗酒、淫色、好諛、任佞。

不僅如此，信中還說岳鍾琪是岳飛的後裔，而岳飛是宋代抵抗女真名將，女真人也就是清朝皇帝的先祖，認為他應該起事替宋朝復仇，由於信件屬名使用匿名，他只能審問送信者，但對方始終不鬆口寫信者為何人，他便假裝自己確實想起事，想訊問更多細節，對方稱他名叫張熙，主謀是他的老師曾靜，只要岳鍾琪起事，曾靜就會表示支持。

岳鍾琪隨後將此事上報，雍正得知後提到「聽聞此事，朕墜淚」，表示他相信岳鍾琪，並下令抓捕曾靜，並將他與學生張熙押回北京，經過審問後得知，曾靜是屢試不第的秀才，仕途不順的他，逐漸產生仇視心態，之後在家鄉開學堂授課，經常訴說對朝廷的不滿，受明末清初思想家呂留良「華夷之辨」思想影響，認為自己是正統的中原人，不應該被滿州外族統治。

奇怪的是，雍正並未處死曾靜和張熙，而是處罰早已死40年的呂留良，開棺辱屍，而在朝廷刑部審問下，曾靜表示悔過，並改口頌揚皇帝，雍正還將曾靜的口供收錄進《大義覺迷錄》，讓他在全國各地巡講，不過乾隆登基後，馬上判決曾靜、張熙二人處死，他表示無法接受父親被汙辱，而且《大義覺迷錄》書涉及宮闈秘事，下並將書收回銷毀，再重新編製。