英國一名男子擁有19公分長的鼻子，成為金氏世界紀錄中「鼻子最長的人」，從18世紀一直到現在，都還沒有人可以打破他的紀錄，近日他的蠟像照片在網路上瘋傳，引發網友熱議，大家看到他的超長鼻子都驚訝不已。

Thomas Wedders était un artiste de cirque anglais qui a vécu au XVIIIème siècle. Il est surtout connu pour avoir le nez le plus long de l’histoire, avec 19 cm de long. pic.twitter.com/6qRXt94NK4 — L’encyclopédiste 🌟 (@Lencyclopediste) November 12, 2022

根據《每日郵報》報導，18世紀馬戲團表演者韋德司（Thomas Wedders），因為擁有世界上最長的鼻子而聞名，他的鼻子長達19公分，韋德司在世時，經常於英格蘭約克夏（Yorkshire）各地巡演，展示他過人的鼻子，等到韋德司過世後，他還榮登金氏世界紀錄，成為「全世界鼻子最長的人」，且直到現在仍沒有人能超越他的紀錄。

在1896年出版的《Strand》雜誌描述，如果鼻子能準確地代表一個人的身分地位，那韋德司的鼻子絕對能征服整個歐洲，但文章內似乎也意有所指地稱韋德司有智力障礙。另外，根據金氏世界紀錄網站的資料，除了知道韋德司是馬戲團表演者，並且於50多歲時過世，大家對他的生活所知甚少。

如今韋德司的頭部被製作成蠟像，目前在里普利的「信不信由你博物館」展示，照片在網路上曝光後，立刻引發網友熱議，大家對韋德司異於常人的外表都感到十分驚訝，「有人說大腦會讓我們的眼睛自動忽略鼻子的存在，但我不知道這個人是不是也跟我們一樣」、「他發生了什麼？生病了還是基因突變？我有好多疑問」、「他看起來就像是住在復活島人像屋、吹著豎笛、被海綿寶寶惹毛的章魚哥」。