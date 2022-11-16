大陸山東近日風勢變大，當地氣溫驟降，海邊竟出現神似陰莖的海洋生物，而且數量非常多，附近居民得知後趕緊到海邊撿拾，指這種生物其實是美味海產「海腸」，由於海腸外型非常特殊，因此在網路上引發討論，網友笑說「雖說它是海鮮，但這形狀真的讓人看了好害羞」。

綜合陸媒報導，山東省煙台市幸福海岸近日颳起強風，有民眾在海邊遊玩發現，沙灘上出現大量神似陰莖的海洋生物，當地民眾得知後，紛紛提著水桶與漁網趕到海邊撿拾，而這種海洋生物其實是「海腸」，退潮後海腸全出現於沙灘上，每個人都收穫滿滿。

不少網友表示，「好肥啊！這平時可不便宜呢」、「靠海吃海」、「大連人覺得羨慕，颳風什麼也沒帶來，只帶來天氣變冷」、「這個很好吃！暑假去威海煙台玩，小孩每天都要吃，但就是有點貴，一個海腸撈飯要100人民幣左右（約新台幣442元）」。

「海腸」學名是單環刺螠（Urechis unicinctus），屬於海生的螠蟲動物，山東半島地區又稱海雞子或海牛子，英文俗名為「陰莖魚」（penis fish），外形似男性生殖器官陰莖而得名，牠的口感脆嫩，所以又被稱作「裸體的海參」，中醫認為，單環刺螠具有壯陽、溫補肝腎的作用，適合男性食用，除了食用外，單環刺螠也常作為魚餌。