澳洲一名漁民近日捕到一條小公牛鯊，將牠切塊做成魚餌，卻發現牠的胃裡出現「豬蹄」，感到非常困惑，沿海生態學家表示，公牛鯊屬於食腐動物，每當發生洪水時，陸生動物屍體流進河道中，公牛鯊就有機會吃到豬、馬、羊和牛等。

根據《新聞周刊》報導，澳洲漁民@nt_sharkwranglers近日在北領地附近碼頭釣魚，釣到一條小公牛鯊（Bull sharks），為了捕獲虎鯊、雙髻鯊等更大型鯊魚，他便將公牛鯊切塊做為誘餌，因為牠們的氣味容易吸引大型鯊魚，切塊時發現公牛鯊的胃部竟有豬蹄，讓他感到非常驚訝，推測公牛鯊可能是吃了被鱷魚撕碎的野豬殘骸。

澳洲邦德大學沿海生態學家麥克菲（Daryl McPhee）提到，在公牛鯊胃中發現其他動物的殘骸並非怪事，牠們屬於食腐動物，還可以在淡水中活動，會以馬、羊和牛的屍體為食，通常發生洪水後，有些陸生動物屍體會流進水道中，公牛鯊就能大快朵頤一番，以這情況來看，鯊魚只吃到被其他動物吃剩的豬蹄，除了吃陸生動物外，牠們最常就是吃各種魚類、赤魟及海豚，偶爾也會吃海龜。

影片分享至抖音，有網友認為殺鯊魚做誘餌的舉動非常不妥，原PO則解釋，這種方法是合法行為，公牛鯊的氣味能吸引較大型的鯊魚上鉤，他們並非為了樂趣而釣鯊魚，主要是為了記錄物種、性別、大小、位置，還要確認牠們身上是否有被捕獲過的標記，有助於了解當地鯊魚的健康狀況，再將資料提供給漁業、生物學家等相關部門。