肥肥是一隻很霸氣的虎斑金吉拉，爸爸不解牠為何離世前兩個月完全不敢待在客廳，老是神色緊張，往後陽台的紙箱躲，最後又莫名突然離世，讓爸爸很錯愕，情緒完全封住出不來，直到兩個禮拜後才認知到寶貝真的離開了，一個大男人常無法控制自己的悲痛暗夜哭泣。

爸爸懷疑肥肥在客廳看到不該出現的東西，即便想盡辦法把牠抱進屋內，牠還是一直奮力地往後陽台衝，爸爸本來是很鐵齒的人，但回想起十年前另一隻貓咪Kiki過世時，肥肥就曾經狂吐不止，沒幾天就自己好了，所以爸爸認為，當時一定是Kiki回來附在肥肥身上所致，並以此猜測肥肥有靈異體質。

雖然離世前行為類似中邪，眼神都不像肥肥了，但爸爸猜測會不會是肥肥患有失智症，帶去檢查後，結果換爸爸震驚，一向吃喝都很正常的肥肥竟被檢驗出腎指數爆表，也就是腎衰竭末期，依據醫師的專業判斷，這樣的指數應該只剩一個禮拜的時間，但肥肥又硬撐了足足兩個月。

前一隻Kiki走時，爸爸花了將近十年才沖淡心中的傷痛，沒想到十年後又來一次，每次都像做夢一樣迷茫，離世溝通時，肥肥說：「留下一團迷霧給爸爸，才可以讓爸爸想我一輩子啊！」我跟肥肥說，爸爸找不到答案會很難過呦，肥肥才說出牠的確是看到了前一隻貓Kiki，變成一團光來客廳帶牠，但牠還不想離開爸爸呀，所以只好躲到有陽光的後陽台，因為那邊光體過不去。

我好奇Kiki已經走了十年，為什麼還沒有去投胎？肥肥說：「因為爸爸放不下Kiki，所以Kiki就一直等啊」、「我躲到陽台時牠也不逼我，因為這樣牠就可以一直在客廳看到爸爸。」一隻不想走，一隻想念著爸爸，兩隻就這樣耗了兩個月。

但爸爸還有兩事不得其解，其一是當天離開前，肥肥還一直發出滿足的呼嚕聲，完全感覺不到牠要走了，肥肥說：「因為有最親的爸爸跟最愛的叔叔陪在身邊，呼嚕呼嚕是肥肥幸福的告別聲，這個聲音也可以緩解肥肥要離開時的不舒服呦。」

寵物溝通師又問到，「那為何爸爸最愛你，你卻偏偏喜歡靠近房客叔叔呀？」爸爸說每次一開門，肥就衝過去迎接叔叔，語氣中難掩醋意。肥肥很有個性的說，「對我太熱情的，我沒興趣」、「我知道叔叔不喜歡貓，所以我才想去征服他」、「他不喜歡貓，肥不用擔心他會突然抱住我，我隨時想走開都可以」、「而且他是我挑的，很適合幫我拍屁屁。」