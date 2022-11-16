古時候鼠患問題嚴重，人們就會養貓抓老鼠，但隨著時代改變，現代人養貓主要是當成寵物，貓咪容易喪失抓老鼠的本能。大陸安徽一名飼主近日發現，自家倉庫出現老鼠，因此派出愛貓捕捉，豈料牠不只沒抓到，還和老鼠和諧相處，讓飼主看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，居住在安徽阜陽的彭姓飼主養了一隻貓，近日他發現自家放稻穀的倉庫竟出現老鼠，便放出貓咪讓牠去捕捉，豈料牠卻被老鼠嚇到跑回家，讓飼主看了非常傻眼，為了幫助愛貓克服恐懼，因此用鍊子將牠拴在倉庫裡。

飼主隨後返回倉庫查看，發現愛貓確實不再怕老鼠，但卻與對方和諧相處，老鼠愜意地趴在貓咪的頭上，貓咪的表情看起來似乎有些無奈，讓飼主笑說「這隻貓廢了」。不少網友表示，「卡通《湯姆貓與傑利鼠》是真的」、「老鼠收服了一隻貓當坐騎」、「寵物貓大多都沒見過老鼠，膽子小很正常」、「虎落平陽被『鼠』欺」。

還有人提到，貓抓老鼠確實是天性，但牠們若吃飽或沒安全感時，通常都不會抓老鼠，「在貓的領地裡，牠如果認為自己處於安全情況，只要是會動的動物，都會變成貓的獵物，貓不抓老鼠有可能是因沒安全感」、「可能是主人餵太飽了，建議飯量減半，這樣貓就會抓老鼠了」、「從小不在貓媽身邊，或是沒見過老鼠的小貓，可能真的不會抓，國中時我養了一隻幼貓，牠兩周大就離開貓媽媽，第一次見到老鼠時也是完全沒反應」。