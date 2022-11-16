皇帝地宮不僅面積大，還設有許多機關，其中長明燈最令人好奇。西漢史學家司馬遷在《史記》提到，秦始皇於地宮設長明燈，可以燃燒千年不熄滅，直到1956年才揭開長明燈神秘面紗，當時出土明朝萬曆定陵，發現陵墓內也有長明燈，但早已熄滅，分析後發現燃料竟是芝麻油。

大陸導遊房博在微博提到，司馬遷在《史記》記載「以人魚膏為燭，度不滅者久之」，指秦始皇的地宮中有長明燈，燃料是人魚的脂肪，而當時所稱的人魚是何物，後世眾說紛紜，《太平御覽》就曾解釋「始皇墓中，燃鯨魚膏為燈」，闡述人魚膏就是鯨魚脂肪，但也有人認為是儒艮或娃娃魚，總而言之就是海洋生物的脂肪。

直到1956年出土明朝定陵地宮，發現裡面竟有3個青花瓷大水缸，被考古學家認為是長明燈，缸內儲存油質燃料，表面已經凝固，約厚5至6公分，中間還有一根燈芯，芯端有燒過的痕跡，顯然定陵裡的長明燈過去曾被點燃過，而挖開固體層後，底下則是液體狀，經過檢驗後發現，燃料其實是芝麻油，並非古時所說的海洋生物脂肪。

房博表示，在盜墓題材的影片中，常見當人進到地宮後，長明燈就會自燃的橋段，指長明燈的燈芯裹了白磷，它的燃點低，一接觸到空氣就會燃燒，但定陵並未如此戲劇化，而且經觀察後發現，芝麻油已被消耗五分之一，表示定陵關閉後，長明燈確實還在燒，而且地宮面積非常大，約1195平方公尺，長明燈燃到沒氧氣才熄滅。

以現代科學角度來看，地宮裡燃長明燈根本沒有意義，不過房博則解釋，古人設置長明燈，其實是代表皇帝的精神永存，另外還是有實際的作用，當火將地宮內的氧氣燃燒殆盡後，整個墓室就會呈現無氧狀態，可以減緩陪葬品和皇帝屍體腐化速度。