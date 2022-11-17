大陸廣西一位村民近日喝水後驚覺味道怪怪的，因此前往住家蓄水池查看，沒想到竟看見猴群溺斃其中，當場嚇壞，懷疑是猴群為了找水喝才跳進沒有加蓋的蓄水池，卻因為池子太深跳不出來而集體溺斃。

根據《極目新聞》報導，廣西省河池市都安瑤族自治縣一位村民，近日喝水時覺得有怪味，於是檢查了自家蓄水池，不料卻發現有多達7隻猴子溺斃其中，且屍體漂浮在水面上，嚇得緊急通報當地林業人員，並偕同村民們將猴群屍體一一撈出，就地掩埋。

根據相關單位表示，該座蓄水池是早年建設，所以沒有蓄水池蓋，深度高達4公尺左右，加上近日受到乾旱天氣影響，猴群找不到水喝，便跑到蓄水池解渴，無奈因為水池太深跳不出，又沒有樓梯逃生，導致溺斃其中，建議業主向有關單位提出蓄水池加蓋申請，並安排送水隊解決村民短期用水的問題。

事實上，因為旱象頻傳，附近村落也發生50多隻猴子跳進蓄水池喝水，卻跳不出的慘事，所幸該座蓄水池的水量已經見底，村民們發現後緊急使用竹竿幫助猴群脫困，避免憾事再次上演。