德國動物園一隻鬼狒媽媽近日生下寶寶，然而寶寶才出生沒多久就不幸夭折，鬼狒媽媽似乎無法接受事實，始終將過世的寶寶抱在懷裡走動，還不斷伸手撫摸孩子，直到2天後才終於放下，願意讓工作人員靠近，接手處理寶寶的遺體。

根據《每日郵報》報導，德國伍珀塔爾動物園（Grüne Zoo Wuppertal）近日在臉書粉專分享一張令人心碎的照片，8歲的雌性鬼狒（Drill Monkey）「Traceuse」日前在夜間生下一隻鬼狒寶寶，然而寶寶出生沒有多久就不幸夭折，Traceuse似乎無法接受失去孩子的事實，緊緊將過世的寶寶抱在懷中、四處走動，一遍又一遍地撫摸牠，直到2天後才願意讓工作人員接手，處理寶寶的遺體。

園方透露，這種表現是很正常的行為，在野外的猴子身上也能觀察到，「寶寶的母親與猴群的同伴都會和過世的寶寶道別。」園方也表示：「儘管我們對鬼狒寶寶的夭折感到難過，但仍相當開心看到Traceuse如此無微不至地照顧孩子，如果牠再次懷孕並成功生下孩子，牠很有可能會是個『模範媽媽』，為這種高度瀕危的物種做出貢獻。」

鬼狒又名黑面山魈，是世界上最瀕危的哺乳類動物之一，主要分布在非洲的喀麥隆、尼日利亞等少部分地區，其外表與山魈相似，只是面部的顏色沒有山魈鮮豔的紅色與藍色，而只有黑色；黑面山魈兩性之間的差異主要體現在體型上，成年雄性重達50公斤，成年雌性則只有12公斤。