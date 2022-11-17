澳洲一名女子在靠近雪梨港的河岸遛狗時，發現岸邊出現一塊「浮木」，好奇走過去查看，浮木竟長出一張嘴巴，看起來像人類的嘴，推測牠應該是海洋生物，全身乾扁縮在一起，她將詭異生物拍下並分享至臉書，才得知這其實是棺材鰩。

‘WTF is that’: Alien-like stingray washes ashore https://t.co/NG8eOOTyxK — Central Sydney (@SydneyCentral) November 15, 2022

根據《每日電訊報》報導，泰勒（Karen Taylor）日前在雪梨港附近的帕拉瑪塔河（Parramatta River）岸邊遛狗，發現河灘有一根圓形浮木，好奇查看發現，牠兩側竟有鰓，而且還有一張類似人類的嘴巴，身體蜷縮在一起，早已死亡，她將詭異生物拍下PO網，許多人認為這是以電擊聞名的棺材鰩（Coffin ray）。

澳洲海洋保護協會鯊魚科學家蓋達（Leonardo Guida）表示，這個生物確實是棺材鰩，學名為「單鰭澳洲睡電鰩」（hypnos monopterygius），在新南威爾士州淺水區很常見，潛水員時常會遇到牠們，棺材鰩雖然沒有攻擊性，但牠們被激怒時會產生電擊，所以遇到棺材鰩時，絕對不要靠太近，應保持安全距離。

泰勒提到，她在帕拉瑪塔河的濱海公園貝茨格夫（Birchgrove Oval）散步時，經常看到動物屍體被沖上岸，例如魚、鳥及負鼠等，而當地土地保護協會組織解釋，大量樹葉流入河流中造成氧氣降低，「多數人認為，樹葉落在水裡是自然的事情，但樹葉分解時需消耗氧氣，使水裡的含氧量下降，當落葉數量太多時，就可能造成周圍的魚缺氧而死」。