2千年前就有沖水馬桶！西漢梁孝王墓在1992年出土，雖然早已被盜墓賊洗劫，不過墓室內完備的家具設計，還是讓考古學家大開眼界，其中包含坐式馬桶，功能與現代馬桶相似，另外還有類似冰箱的地窖，讓不少人驚呼是古人黑科技。

綜合陸媒報導，1992年河南村民在開墾永城縣芒碭山時，發現了一座西漢時期古墓，趕緊通知相關單位，而墓室並非用石頭堆疊，而是直接將山體掏空，挖成一座巨型墓室，總面積達612平方公尺，是迄今保存最完整的漢代石室陵墓。

經考證後得知，這座墓屬於西漢的梁孝王劉武，他是劉邦的孫子之一，在文景之治時期做出許多貢獻，而他死後墓室非常豪華，未料卻多次遭盜墓者洗劫，所幸盜墓者並未破壞墓室內的陳設，考古學家陸續發現壁畫、金縷衣、鎏金器具等陪葬品。

最值得注意的是，墓室內房間格局完整，包含臥室、迎賓廳、糧倉、馬廄等，其中還有石製的坐式馬桶，背後設有排水溝，將山間的泉水引過來，使用時排泄物就會跟著水流走，可說是最早的沖水馬桶，而且馬桶踏墊還有防滑設計，右側設有扶手，後面有靠背。

墓室裡還有冰櫃，漢朝時夏天的冰塊昂貴，價格幾乎與黃金差不多，古人冬天時會在河裡取冰塊，存放於地下的冰窖內，到了夏天冰量還剩三分之一，成為夏季消暑的珍品，此外梁孝王的王后死後，與丈夫葬在同一座陵園內，南北並列，陵墓中有一條長達53公尺的相思道路，相傳是梁王與王后地下相會的通道。