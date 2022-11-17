英格蘭薩福克郡一名飼主日前帶愛犬出門散步，正好遇到有人在附近放煙火，狗被煙火嚇到後暴衝，無論飼主怎麼找都找不到，幾天後被告知，她的狗遇車禍身亡，讓她悲痛欲絕，隨後將狗遺體葬於後院，豈料2天後愛犬死而復生，讓飼主非常詫異。

根據《BBC》報導，飼主休頓（Codie Hutton）近日開車載9歲愛犬梅西（Maisie）出門，抵達自家附近的梅爾頓公園（Melton Playing Fields）散步，豈料當時正好有人在施放煙火，梅西被煙火聲嚇到後開始亂跑，隨後就不見蹤影。

休頓不斷尋找梅西的下落，但卻都沒有任何消息，找了2天後，得知附近路上有一隻狗被車壓死，身體特徵看起來像梅西，休頓趕緊到現場確認，認定是愛犬的屍體後爆哭，隨後將屍體帶回家埋在後院，他們一家人還舉辦了小型葬禮。

豈料下葬2天後，尋狗組織在市場又發現與梅西特徵相似的犬隻，趕緊通知休頓來確認，沒想到牠才是真正的梅西，所幸牠並未受傷，僅眼睛、耳朵和胃部輕微感染，休頓提到，被埋入後院的動物可能是一隻野生狐狸，當時她僅根據尾巴與腿部特徵做判斷，情緒憂傷並未仔細檢查，才會造成這場烏龍，如今愛犬又回到她身邊，心情宛如在坐雲霄飛車。