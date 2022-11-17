大陸甘肅一名26歲女子張明霞，大學畢業後返鄉幫村民賣農產品，為了展現水果最真實的樣子，她堅持不開美顏模式，卻被網友嘲笑「又黑又胖又土」，讓她感到受傷，好在3年來已經慢慢釋懷，甚至成功逆襲，為家鄉賣出300萬斤（約150萬公斤）農產品。

綜合陸媒報導，甘肅省定西市的張明霞大學畢業後先在外地上班半年，後來深感生長的家鄉位在黃土高原上，適合栽種水果及藥材，卻苦於沒有合適的銷售管道，導致價格低廉，因此義無反顧的返鄉，利用手機直播帶貨，幫忙將鄉親們辛苦栽種的高品質農產品進行網路販售。

張明霞在直播中大口吃下哈密瓜、番茄、葡萄，將水果的原汁原味，透過表情真實呈現在鏡頭前，不過卻引來不少網友對她的外貌品頭論足，惡意批評「又黑又胖又土」、「妳把臉洗一下，看著太噁心了」、「能不能收拾一下自己，我們甘肅可不是這樣」。

面對惡意留言，張明霞感到很傷心，但是為了呈現水果最真實的樣子，她最終選擇堅持，3年來已經成功為鄉親賣出300萬斤農產品。她坦言，2022年合作的小農已達到500家，賣出20萬～30萬單，大概600萬～700萬元人民幣（約新台幣2620萬元至3056萬元），「我現在感覺特別自豪，特別自信！」

消息一出，許多網友紛紛給予鼓勵，「直播不需要美顏也能成功」、「嘲笑她的人，這3年收入已經被人甩出十萬八千里了吧」、「她內心的強大比外貌更美」。