大陸一隻家貓跟著飼主一起下樓丟垃圾，未料中途和一隻流浪貓結下樑子，雙方不斷互相嚎叫，飼主怕牠們打起來，只好趕快離開現場；未料一個禮拜後，飼主回家發現愛貓負傷倒地，嚇得急忙送往醫院治療，事後調閱監視器才發現，原來是當初那隻流浪貓，爬上10樓只為了報仇。

綜合陸媒報導，大陸一名飼主養了一隻白貓，平時貓咪很黏人，總喜歡爬上飼主的肩膀。日前飼主便帶著白貓一起到社區一樓中庭倒垃圾，遇到一隻非常親人的流浪狸花貓，飼主連忙拿出飼料給牠吃，還伸手撫摸牠，肩膀上的白貓似乎吃醋了，朝狸花貓不斷嚎叫，狸花貓也不甘示弱，雙方就這樣隔空叫囂起來，飼主怕牠們打起來，只好趕快離開現場。

回到家後，飼主開個罐頭給白貓吃、哄哄牠，就將這件事拋在腦後。沒想到一個禮拜以後，飼主下班回家發現紗窗破了一個大洞，白貓則負傷倒在地上，飼主嚇得急忙帶牠到寵物醫院治療，花費6000人民幣（約新台幣2.6萬），一個月以後白貓才終於養好身體。

為了查清楚自家愛貓受傷的原因，飼主調閱家中的寵物監視器，意外發現驚人的事實。原來當初那隻狸花貓，沿著大樓外牆的水管往上爬，一路爬到位於10樓的飼主家，把紗窗弄破後闖入室內和白貓打架，打贏了再沿著原路返回，離奇的遭遇讓飼主哭笑不得。

新聞曝光之後，許多網友對於狸花貓的「報仇行動」讚嘆不已，紛紛留言，「犯我貓貓者，雖住十樓必誅」、「白貓當初罵得該多難聽啊」、「狸花真的很猛，新領養的才4個月就能暴打已經6歲的三花了」、「有仇必報狸花貓」、「我相信能爬上來，因為有些貓的戰鬥力確實嚇人，尤其是野外的。」