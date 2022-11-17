美國明尼蘇達州一對母女去年夏天前往密西西比河，划獨木舟在河裡釣魚，等待魚上鉤時，卻聽到詭異呼吸聲，隨後發現一隻鱷龜，身形非常巨大，牠似乎注意到掛在船邊的網子裡有魚，因此用爪子抓著不放，母女倆近日將這段趣事分享至臉書，引發網友討論。

根據《CBS》報導，67歲霍爾姆（Shala Holm）去年夏天與女兒艾弗莉（Avery）到密西西比河釣魚，當時她們划獨木舟到河中央，艾弗莉先是聽到呼吸聲，起初以為是人，趕緊抬頭查看，才發現附近浮出一隻鱷龜，緩緩向她們前進，霍爾姆提到，這隻鱷龜寬29英吋（約74公分），「直到牠靠近時，我們才意識到牠有多大隻」。

不過事發突然，母女倆都未將鱷龜模樣拍下，第二天再次造訪，沒想到鱷龜竟又出現，才順利捕捉到牠的身影，當時獨木舟旁還掛著裝有魚的網子，鱷龜似乎注意到裡面有食物，緊抓著魚網不放，還露出牠尖銳的爪子，霍爾姆回憶說，第一次遇到鱷龜時很緊張，因為牠體型大且咬合力驚人，不過鱷龜並未做出任何攻擊舉動，她們才放心。

霍爾姆事後將照片寄給明尼蘇達州自然資源部，野生動物專家瑙曼（Lori Naumann）提到，鱷龜通常都待在水底下吃東西，所以想看到牠們並不容易，而霍爾姆遇到的鱷龜年紀介於11至16歲之間，牠們會捕捉小鴨子、潛鳥寶寶等任何在水中游動的生物，當時鱷龜應該是發現漁網裡有魚，所以才會被吸引浮出水面。