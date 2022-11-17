戰國時期，烽火連天，在這個亂世之中催生了無數英雄豪傑，其中被稱為「戰神」的秦國名將白起，一生征戰無數、屢建奇功，在與趙國廉頗的長平之戰中，竟下令將士們禁止吃羊肉而引發眾人不滿，殊不知背後原因煞費苦心。

根據《搜狐網》報導，戰國四大名將之一的白起，效命於秦昭襄王，戰績赫赫，大小七十餘戰，從未有過敗績，幫秦王打下半壁江山。而最為著名的就屬長平之戰，由於秦國當時位處西北地區，將士們平時喜食牛羊肉果腹，尤其是北方天寒地凍，吃羊肉暖身才更有力氣上陣廝殺，但白起竟下令軍中上下禁止吃羊，讓將士們感到相當錯愕。

長平之戰後期，白起有次打算發動奇襲，除了禁止士兵吃羊肉，也不准生火做飯，只能吃冷食，這項規定讓將士們認為太小題大作，不過由於軍令如山，眾人敢怒不敢言，只能乖乖遵守。不過當時有士兵太過嘴饞，趁著夜色漸深，大家都在休息時生火煮了羊肉，但因為香味濃烈，加上咀嚼聲太大，很快就驚醒其他同袍，大家爭相吃起了羊肉。

正當大家吃得盡興時，白起拉開營帳痛斥「你們好大的擔子，竟敢違反軍令，全部拉出去重打30軍棍！」眾人不解，為何事情會穿幫，白起直言，「羊肉香氣濃重，今夜無風，在50步之外都能聞到食用羊肉的味道，若是有風，羊肉的味道還能飄得更遠，如果全軍都吃羊肉，等於把我們的位置告訴了敵人，這樣還要如何伏擊作戰？」將士們一聽才恍然大悟，急得趕快將羊肉收起來，經此一事，全軍便嚴格執行「禁羊肉令」，最後白起也成功率領秦軍進攻長平，取得決定性的勝利。