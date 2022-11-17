元太祖成吉思汗名為鐵木真，身為一國之王，身邊應該不乏年輕的美女，但為何他會納一名40歲的寡婦為側室，更讓她當上皇后呢？事實上這名40歲的婦人曾在鐵木真被敵人追殺時，救過鐵木真一命，2人隔了幾十年再次相見，婦人的丈夫卻被自己的士兵給殺了，讓他內疚不已，並以過去對自己有恩為名義，將婦人納為側室。

根據《新元史》記載，鐵木真16歲時不幸被抓，但他並沒有驚慌失措，反而假裝配合，抓他的人見狀全都放鬆警惕，鐵木真則抓準時機，趁他們不注意時逃跑，但很快就被發現，於是開始追趕他。情急之下，鐵木真逃到一名叫作合答安的女子家，鐵木真苦苦哀求，希望對方能救他一命，合答安心地善良，看鐵木真也不像壞人，於是欣然答應。

不過如果藏在家中，很快就會被找出來，合答安思考過後，心生一計，決定讓鐵木真藏於羊毛之中。不久後，追趕的人來到合答安家，在裡面搜索了一輪都沒找到鐵木真的身影，就在準備離開之際，其中一人看到羊毛而起疑，想要上前搜查，合答安見狀急忙說：「天暑如此，羊毛中能匿人乎？吾與汝乃一家人，顧疑我如此。」意即「天氣這麼熱，羊毛中怎麼能藏人呢？況且你們和我就像是一家人，為何要這麼懷疑我？」

追查的人聽完覺得有道理，便轉身離去，而合答安和她的家人事後送給鐵木真一匹栗色馬、火鐮、弓矢，又煮羊肉、準備馬乳，讓鐵木真能在路途中食用，他才得以平安返家。

幾十年過去，鐵木真早已成為草原霸主，某日他帶領軍隊在闊亦田之戰擊滅泰赤烏部，突然聽見一名婦人呼喊：「鐵木真救我！」他好奇上前詢問，婦人稱自己是合答安，且丈夫被亂兵所殺，讓鐵木真相當愧疚，儘管當時合答安已經40歲，他仍決定納對方為側妃，之後更成為鐵木真的第四斡兒朵可敦（皇后）。