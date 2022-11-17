神醫華佗生於東漢末年，擅長外科，是古代著名醫學家，與董奉、張仲景合稱為「建安三神醫」。有關華佗醫術高明的例子不勝枚舉，某次一位將軍夫人因為腹痛難忍，遍尋不少名醫卻始終不能治癒，後來經由旁人舉薦，找來華佗看診，並且成功找出病因，消息一出也打開了華佗的知名度。

根據陸網報導，《三國志·華佗傳》記載，一名李姓將軍的夫人生病，並輾轉找到了華佗前來看診，華佗把脈後向李將軍說明夫人的病情，直言夫人原本懷的是雙胞胎，但只生了一個下來，另一個還在腹中。但李將軍聽了之後嗤之以鼻，認為華佗是庸醫，滿嘴胡說八道，只叫他開了止痛藥給自己妻子服下就打發華佗走。

由於止痛藥只是緩解疼痛，並沒有辦法完全根除病根，100天過後，將軍夫人的肚子又開始痛了，將軍走頭無路之下只好再次請華佗上門醫治。華佗先是讓將軍夫人服下湯藥，又幫她針灸，最後更命人伸手進夫人的褲內，讓眾人詫異的是，在一陣折騰之後果真掏出了一個全身發黑的死胎。李將軍見狀後才真正對華佗感到信服。

不過華佗精湛的醫術卻讓他死於非命，在他幫曹操治病時，提出2個治頭疾的方案，一個是用利斧劈開腦袋取出病害，另一個是讓曹操還政于漢獻帝並歸隱山林，曹操一聽認為華佗擺明是想陷害自己，竟然打算用斧頭砍自己腦袋，一怒之下就將華佗殺了，甚至還毀了華佗刻苦研究的醫書，一代名醫就此殞落。