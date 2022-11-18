印度一名38歲婦女日前至當地診所進行子宮摘除手術，術後她的病況開始惡化，隨後被送往大醫院治療，豈料才發現她的2顆腎臟都不見了，每天都必須進行血液透析治療，警方介入調查後發現，替婦人動手術的診所根本沒有合法註冊。

根據印媒報導，比哈爾邦的穆扎夫法爾普鎮（Muzaffarpur）一名38歲婦女蘇妮塔（Sunita Devi），日前到當地一間診所進行子宮摘除手術，但術後她的病況惡化，隨後被送往斯里克里希納醫院（SKMCH）治療，豈料檢查後發現，她身上2顆腎臟竟不翼而飛。

由於蘇妮塔沒有腎臟，每天都要進行血液透析治療，也就是「洗腎」，只要一天沒做就可能喪命，目前醫療團隊持續評估蘇妮塔可接受器官移植的時間，庫瑪爾醫師（Om Kumar）表示，病患的情況非常危急，必須接受腎臟移植手術才能改善，每天都需密切監測她的狀況。

警方提到，替蘇妮塔動手術的診所並未合法註冊，動刀醫師辛格（RK Singh）的執照似乎也是偽造的，目前蘇妮塔的家屬已對醫師、診所負責人庫瑪爾（Pawan Kumar）提告，不過兩人早已落跑，蘇妮塔氣憤的說，她們家的經濟狀況並不佳，實在無法負擔高額醫療費用，希望可以快點進行腎臟移植手術，「呼籲政府盡快抓到替我動刀的密醫，把他們的腎臟換給我做手術」。