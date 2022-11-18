密集恐懼症者慎入！國外有一名網友目擊一輛白色休旅車被數百隻鴨子團團圍住，停在馬路中央動彈不得，最獵奇的是鴨子大軍竟然以順時鐘「死亡螺旋」的方式旋轉，規律的路線猶如某種神秘儀式，短短6秒的震撼畫面曝光後引爆網友熱議。

有網友在國外知名論壇網站《Reddit》分享一段極短的神祕影片，畫面中可見，鏡頭前方有一輛白色休旅車卡在馬路中央動彈不得，車身竟遭數百隻鴨子軍團包圍，神奇的是，鴨群集體前進的路線呈現螺旋狀，不斷以順時針的方向前行，乍看之下就像是一個巨大漩渦準備將休旅車吞噬；但前方的黃色公車卻沒有受到影響。

短短6秒的震撼畫面曝光後，隨即引爆網友熱議，紛紛留言驚呼「等等，怎麼好像有點詭異」、「這是什麼邪教儀式嗎？」、「這台車不知道哪時才能脫身」、「我猜現場一定超級吵」、「還好不是被公鹿包圍，直接嚇死」。

另外也有網友對於鴨群出現「死亡螺旋」的舉動提出見解，認為概念跟「螞蟻死亡漩渦」（ant mill）類似，是發生在行軍蟻的獨特現象，領頭的螞蟻會分泌訊息費洛蒙，蟻群循著嗅覺跟隨，不過一旦領頭蟻失去方向，進而陷入混亂，其他螞蟻也會盲目跟隨，形成永無休止的迴圈。若迴圈遲遲未被打破，行軍蟻無法逃出，就會在死亡漩渦中轉圈，直到耗盡體力而死。