日本埼玉縣近日發生一起駭人事件，新座市公所職員因為遲遲無法聯繫上當地一名高齡86歲的老婦，為了確認她的安危便通報警方，沒想到員警找上門後卻發現她早已身亡，同住的46歲兒子一度辯稱「她在房間睡覺」，最終警方在和室找到老婦早已腐爛白骨化的屍體。

綜合日媒報導，新座市警方本月16日接獲市公所職員通報，指稱遲遲無法聯繫上一名86歲的老婦，希望能到她家中查看，確認其安危。警方上門後，出來應門的是與老婦同住的46歲兒子貫井政德，然而面對警方詢問，貫井政德一度辯稱母親正在房間睡覺。

警方心生懷疑，便進屋查看，不料卻在一樓的和室內發現一具女性遺體，經調查後確認是86歲的失聯老婦。由於死者屍體被發現時已經出現白骨化，警方研判老婦早在去年11月左右就已經去世，儘管婦人身上並無外傷，但警方認為，與死者同住的兒子卻置之不理，任憑死去的老母親躺在家中1年，明顯涉及遺棄屍體罪將其逮捕。

至於為何貫井政德要隱瞞母親死訊，甚至不惜與屍共存，背後動機引來不少網友議論，事實上日本過去也曾發生數起民眾將父母遺體藏在家中的事件，主要目的是為了冒領父母生前的老人年金過活。