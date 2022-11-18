肯亞一名記者近日在象群中播報新聞，呼籲民眾拯救孤兒大象，豈料一隻小象似乎對記者很感興趣，不斷用象鼻撫摸對方，而記者全程保持專業，冷靜地繼續報導不受干擾，小象看他沒反應，下一秒竟直接將象鼻塞進對方嘴裡，記者當場破功笑了出來。

Baby elephant disrupting a TV reporter is the best part of today. pic.twitter.com/DseqitxoG9 — Desert Frogger (@BT0731) November 14, 2022

根據《紐約郵報》報導，肯亞廣播公司（KBC）記者卡翁達（Alvin Patterson Kaunda），日前採訪致力於拯救野生動物的謝爾德里克野生動物信託基金會（Sheldrick Wildlife Trust），當時卡翁達站在一群小象面前，一邊播報關於拯救孤兒大象的事宜。

卡翁達身後一隻4歲金丹尼（Kindani），似乎對人類很感興趣，伸出象鼻不斷騷弄卡翁達的耳朵、頭部，卡翁達全程保持鎮定，沒有被小象的舉動打斷，沒想到金丹尼得寸進尺，直接把象鼻伸到卡翁達的臉上，隨後挪到他的鼻子和嘴巴狂騷癢，卡翁達撐不到10秒就笑了出來，金丹尼發現被抓包後，趕緊默默收回象鼻。

這段影片被分享至推特，累積127萬觀看次數，不少網友笑說，「這隻小象也太可愛了吧」、「雖然破功了，但這名記者還是很專業」。卡翁達事後提到，當天才知要去看大象，但沒想到會靠這麼近，一開始有感覺到象鼻觸碰他，但認為問題不大，所以就繼續錄影，沒想到小象直接把鼻子塞進他嘴巴，當下他就忍不住笑了出來，只好暫停綠影。