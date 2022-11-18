大陸重慶一名女大生前陣子剛畢業，隨後入職陵園擔任守墓人，近日她在社群平台分享自己的工作，指陵園環境優、同事相處融洽，而且當地也有網路，目前她非常滿意自己的工作，引來網友圍觀，不少人羨慕的說「根本神仙工作」。

根據《快科技》報導，重慶一名女子在大學主修現代殯葬技術與管理學系，先前她時常與同學在公墓實習，近日她畢業成為正式員工，還在社群平台曬出工作環境，指陵園四周風景很好，有綠樹青山環繞，工作地點設有辦公室、宿舍還有員工餐廳，基本上她只要從宿舍走下樓，就抵達她辦公的地方。

女大生提到，目前他們公司有5名員工，她和老闆同事相處融洽，「我在這養了貓狗，墓園也有網路，感覺自己提前過上了養老生活，也很滿意現在的工作。」不過目前公司並不缺人。影片曝光後，不少網友羨慕的說，「還沒有業務壓力，羨慕」、「這種工作真好，環境舒適還不用與人打交道」，不過也有人提到，「守墓的薪水普通，做入殮師薪資才高」。

據了解，現代殯葬技術與管理學系學生畢業後，多從事殯儀館管理人員、公墓與陵園管理與行銷人員等，在一間技職學院官網顯示，課程包含殯葬管理、殯葬文化、殯葬禮儀、防腐整容、火化設備與技術、殯儀服務、殯葬服務與產品行銷、殯葬應用設計、喪事活動策劃、古代祭文賞析、殯葬應用文寫作、周易知識等。