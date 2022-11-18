美國內華達州近日發生一起非法禁錮事件，一名18歲少女被母親關在房間，時間長達一年，每天只吃一餐，最終因為餓到受不了爬窗向鄰居求救，警方獲報後上門查看才揭發少女家人的惡行。

綜合外媒報導，內華達州北拉斯維加斯（North Las Vegas）警方獲報，有民眾目擊一名西班牙裔少女試圖使用梯子爬進住家樓上的臥室，經查後發現，少女先是將衣服繫在一起，接著垂掛在窗外，爬出兩層樓高的房子，事後再透過梯子回到屋內。

附近鄰居表示，曾看見少女進入其他住戶後院討要食物和水；少女也向警方坦承，自己被家人長期關在房間，每天只能等到母親岡薩雷斯（Addy Gonzales）下班回家後才有飯吃，當天之所以爬窗逃跑是因為自前一天晚上起就沒有吃過東西，一整天下來又餓又渴，只好冒險對外討食。

警方隨即致電向岡薩雷斯聯繫，但對方避重就輕，要求等她返家確認女兒情況再讓警方進屋。事後當警方進入少女被禁錮的房間後發現，裡面沒有床墊，僅有床架和床單，還有一個裝滿屎尿的桶子和一卷衛生紙。少女向警方表示，自己這一年來過著如同囚犯般的生活，且屋內還有一名13歲男童，但沒有受到任何不當對待。

目前警方依涉嫌非法禁錮和虐童罪嫌逮捕少女母親岡薩雷茲、祖母帕薩林（Maria Pasarin）；另一名男子歐梅斯庫亞（Daniel Omezcua）也被依相同罪嫌逮捕，但他與少女的關係尚待釐清。