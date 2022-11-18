近年來有不少日本知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引老饕上門光顧，其中就有許多網友好奇，吃完「藏壽司」後的盤子去向，近日就有一則影片曝光回收流水道的內部構造，讓饕客看了嘖嘖稱奇，直呼「解開了我此生最大疑惑！」

藏壽司因為可以透過投入盤子獲得扭蛋，吸引不少消費者上門，近日抖音（TikTok）瘋傳一段影片，曝光盤子回收後的內部構造，只見消費者將盤子投入回收孔後，一個一個的盤子依序滑進流水道，最後流向中央廚房的洗碗槽，再經由店員協助處理，畫面看起來十分療癒。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「解開了我此生最大疑惑」、「我以為是掉到籃子裡，然後服務生再去收」、「真正的流水線」、「很像漂漂河欸」、「有一種遊樂園水上設施的既視感」。

影片同時釣出前員工解答，坦言清洗流水道要花費許多時間，「台灣藏壽司跟日本藏壽司一樣，而且每天都要清潔所以算乾淨，藏壽司前員工路過」、「正常來說水道都要清要刷，請大家不要再把各種垃圾丟進裡面，清理這個真的很累」、「不要再丟垃圾了！什麼蝦尾、殼類的東西給我丟垃圾桶」。