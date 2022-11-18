三國時期出現許多謀士，除了諸葛亮、司馬懿、周瑜外，曹操麾下一名鬼才「郭嘉」，在史書被稱作「才策謀略，世之奇士」，他甚至還命中4大預言，但卻英年早逝，因此曹操在赤壁之戰大敗後，曾感嘆若是郭嘉還在世，他就不至於打敗仗，不過很多內容其實都出自於小說，郭嘉在史料上並沒有如此料事如神。

根據《梨視頻》報導，郭嘉曾命中4預言，征伐呂布時曹操糧盡欲還，郭嘉勸他速戰速決，呂布果真投降；官渡之戰時，孫策想偷襲許都，郭嘉則說「以吾觀之，必死於匹夫之手」，豈料孫策尚未渡江就遭刺客殺害；東漢末年割據勢力之一的袁紹死後，眾臣提議攻打袁氏領土，但郭嘉卻說，在沒有外部壓力情況下，袁氏兩兄弟必將自相殘殺，沒想到果真如此；遠征烏桓途中，曹操因糧食不足想撤退，最終利用郭嘉死前提出的遺計破烏桓。

曹操在赤壁之戰大敗後，曾感嘆「若奉孝在，不使孤至此」，指若郭嘉在世，他就有可能打勝仗，甚至後世還有人說，待郭嘉過世後，諸葛亮、司馬懿等人才敢出山，雖然郭嘉在三國軍師界算一流人才，但他在幾次重大事件中都消失，例如「挾天子以令諸侯」的想法是荀彧和董昭提出，而且在官渡之戰開打前，郭嘉狂拍打屁指曹操能打贏，開戰後他卻消失，並未做出任何貢獻。

歷史上郭嘉在曹營地位並不高，他去世時已為曹操效力11年，但官職僅是軍師祭酒，而荀彧和他同時期投靠曹操，官職已是尚書令，坐鎮許昌處理軍國事務，根據正史記載，曹操的首席軍師是荀彧的姪子荀攸，在郭嘉過世那一年，荀攸已是中軍師，職位比郭嘉還高，郭嘉其實只算得上一名策士，只因他英年早逝，而被封上「悲劇英雄」的稱號，再加上他性格放蕩不羈，因此深受後世喜愛，而郭嘉去世後，躲過赤壁之戰的慘敗，才保住一世英明。