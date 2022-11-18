大陸福建一名男子日前登山時，發現樹林出現數隻「白鳳凰」，一看到人就馬上飛走，只見牠們飛翔時尾巴羽毛不斷擺動，模樣非常夢幻，畫面曝光後，不少網友直呼不可思議，而這一種鳥其實是大陸國家二級保護野生動物「白鷳」。

根據陸媒報導，福建漳州一名盧姓男子近日到虎伯寮國家級自然保護區登山，休息時發現欄杆旁出現數隻鳥類，隨後靠過去查看，而鳥禽發現有人接近，牠們從山崖邊一躍而下飛走，由於牠們尾部羽毛很長，而且都呈現白色，看起來像神話中的鳳凰降臨人間，當時剛好是清晨，山谷間都是霧，讓人彷彿來到仙境。

盧姓男子將影片分享至社群平台，提到這一種鳥名叫「白鷳」，又被喻為「林中仙子」，是大陸國二級重點保護野生動物，平時大多都用走的方式移動，但當時牠們剛好在山崖邊，男子才得以拍到白鷳飛翔的模樣。不少網友表示「我以為神話裡才有鳳凰，原來是真的」、「畫面看起來好像仙俠劇中的鳳凰，飛到現實世界」。

白鷳羽毛華麗、體色潔白，在古代屬於名貴的觀賞鳥，唐朝李白曾作詩《贈黃山胡公求白鷳》，敍述對白鷳的愛好，清朝還將白鷳作為五品官服的圖案。大陸農業農村部中優農電商分會副會長畢慧芳提到，白鷳對於環境要求很高，主要棲息於海拔2000公尺以下的亞熱帶常綠闊葉林，而雲南高黎貢山地區，則棲於海拔1600至2700公尺的山地闊葉林。