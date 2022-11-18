古代封建社會，帝王為了維持社會秩序，會推出嚴刑峻法，除了基本的打板子進行懲戒，還不乏流放、誅九族。對此，外界不禁好奇，流放到邊疆的路途十分遙遠，為何犯人不趁機落跑？背後原因很現實。

根據《網易》報導，一般情況下，被發配邊疆的多半是曾經有頭有臉的人物，上路前若有親朋好友幫忙用錢打點，請押解的官兵多多關照，在流放的路途中並不會吃太多苦。

其次，古代荒郊野外危機重重，一旦孤身逃跑，很可能遭到野獸襲擊而喪命；或是在荒山野嶺中迷路，生存的可能性微乎其微。尤其是犯人身上都帶著沉重的枷鎖，一旦逃跑勢必連著枷鎖一起帶走，長時間不取下會拖垮身體。

第三，古代一些文人墨客心高氣傲，從來不覺得有罪，甚至認為自己如果逃跑就是作賊心虛、畏罪潛逃，所以不會有逃跑的念頭。

最後，古代朝廷為了防止犯人逃跑或幫人頂罪，設置了相當考驗人心的株連之罪，多數犯人為了不牽連家人，都會選擇繼續服刑，不敢逃跑。