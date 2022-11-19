猛禽在高空快速俯衝狩獵所展現的爆發力十分震撼人心，國外一名20歲的野生動物攝影師Gamander López在野外拍照時，意外捕捉到紅隼捕獵的精彩瞬間，但將鏡頭拉近時，卻意外發現一隻小老鼠眼神充滿迷茫，受困在紅隼的利爪中，一臉絕望的無助表情，讓網友們看了又好笑又心疼。

畫面中可見，攝影師在荒野中捕捉到紅隼狩獵的精彩瞬間，當攝影師將照片放大一看，發現紅隼的利爪中擒住一隻滿臉無助又疑惑的小老鼠，眼神中透露著絕望，讓攝影師忍不住打趣笑說「真是隻可憐的小老鼠」。

影片曝光後網友們紛紛留言直呼「鼠亡航班」、「鼠鼠：告訴我媽媽，我今晚不回去吃飯了」、「鼠鼠：沒想到我這輩子還能飛」、「鼠兒：這算死亡之旅嗎」；但也有人心疼表示，「彷彿能看到牠眼中的跑馬燈」、「看了想哭！雖說是食物鏈但還是悲傷」。

紅隼是隼科的小型猛禽之一，喜歡棲息於山地和曠野中，主要捕食老鼠、蛙、蜥蜴、松鼠、蛇等小型脊椎動物，偶爾也吃蝗蟲、蟋蟀等昆蟲。值得注意的是，由於紅隼的特殊視力可以觀測到紫外光，而老鼠的尿液在紫外線的照射下會反射出明亮的紫外光，因此紅隼很容易藉此鎖定老鼠的藏身之處，是猛禽中的捕鼠高手。