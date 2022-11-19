A flock of Sheep in Inner Mongolia have been walking in a circle for over 10 days straight and no one knows why.

pic.twitter.com/Hy3GFnjRm5 — Billy (@Billyhottakes) November 17, 2022

大陸內蒙古一處牧場，連日來出現上百隻羊群集體順時針繞圈的詭異景象，彷彿是在進行某種神秘儀式，且該現象持續至今已達16天之久，讓不少網友憂心是世界末日的徵兆。

綜合外媒報導，內蒙古包頭市一處牧場的苗姓女主人擁有34個羊圈，但在本月4日卻赫然發現編號13號的羊圈出現異狀，只見羊圈內的綿羊圍成一個大圈，以順時針的方向不斷繞圈，而且沒有停歇，讓她當場嚇了一跳，回頭調閱監視器才知道，羊群自2日起就開始繞圈，至今已達16天，甚至還愈演愈烈，轉圈速度不斷加快，詭異畫面讓人毛骨悚然。

不過並非所有羊群都加入繞圈行列，也有零星的綿羊站在原地旁觀。對此，苗女也不明白為何健康的羊群會連續10幾天瘋狂轉圈，彷彿正在進行某種神秘儀式，讓她不禁擔心是否是磁場出了問題，或是羊群受到非自然因素召喚，做出排兵佈陣的神秘儀式。

報導指出，羊群確實有一種由病菌引起，被稱為「循環病」的病徵，會導致牠們不斷轉圈。不過染病的羊群通常會在病發的1～2天內死亡，像這樣持續十幾天的繞圈行為，連專家也不知該如何解釋。

影片曝光後隨即在網路上爆紅，網友們紛紛留言驚呼「世界末日要來了嗎？」也有人猜測，羊群遇到危險就跟馴鹿群一樣，也會繞圈狂奔，藉此震攝敵人。