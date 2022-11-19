古代皇帝後宮佳麗三千，然而正妻就只有皇后一個，不過北周宣帝宇文贇登基後卻一口氣冊封了五位皇后，甚至僅僅做了一年多的皇帝就感到厭煩，毅然決然將皇位傳給7歲的兒子，自己安心當起太上皇，不料很快就因為縱慾過度而亡。

根據《搜狐網》報導，宇文贇是個荒唐的公子哥，但是在父親宇文邕面前整天偽裝成一副聽話的正人君子，13歲時被立為皇太子，然而私底下的他生性好淫還嗜酒如命，動輒毆打官宦，甚至殺人取樂。宇文邕死後，20歲的宇文贇順理成章坐上皇位，並娶了時任宰相楊堅的女兒楊麗華為皇后，甚至在民間和王公大臣家中徵集無數美女入宮。

離譜的是，他還另外將四位寵愛的美人也冊封為后，此舉創下同時存在五位皇后的歷史新紀錄；此外，即位僅僅一年的宇文贇很快就對帝位感到厭煩，於是禪位給年僅7歲的長子宇文闡，自己樂得在後宮當起太上皇，沉溺美色無可自拔，最終因為縱慾過度，身體迅速惡化而病入膏肓，年僅22歲便一命嗚呼。

宇文贇死後，北周進入幼主當國時期，這樣的形勢很快給了楊堅一個改朝換代的機會，最終宇文闡被迫禪讓帝位，至此北周滅亡，楊堅成了隋朝開國皇帝。