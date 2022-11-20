在荒山野嶺中最怕遇上危險的野生動物，一不小心恐小命不保！國外一名女子日前獨自登山，沒想到竟和一隻美洲獅狹路相逢，彼此還四眼對望，所幸最終逃過一劫，但她事後仍餘悸猶存表示「不想再來一次了！」

綜合外媒報導，正妹登山客布雷（Tara Bray）近日獨自一人前往智利的百內國家公園 （Torres del Paine National Park）登山，欣賞完壯麗的日出後，沒想到下山途中卻突然在步道上與一隻成年美洲獅狹路相逢，把她當場嚇出一身冷汗，暗自心驚「我即將要變成牠的早餐了」。

此時布雷陷入巨大恐慌，與美洲獅眼神對決10秒，並拚命祈禱美洲獅不要再朝著自己的方向靠近，所幸美洲獅似乎對人類不感興趣，轉頭瞥了一眼後又繼續往下坡路段走去。

布雷透露，自己是一位經驗豐富的戶外運動愛好者，在徒步旅行中見過許多令人驚嘆的野生動物，但卻是第一次遇見美洲獅，「我從來沒遇過體型這麼大、又如此近距離的猛獸」。儘管回想起這段經歷仍讓布雷背脊發涼，但她還是很感激能在自然棲息地看見如此震撼的畫面，只是她也希望這種情況別再發生了，「在那一刻，我感到無比的恐懼」。