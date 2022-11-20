古代皇帝後宮佳麗三千，嬪妃們為了得到皇帝寵幸，彼此勾心鬥角、無所不用其極，就連跟在一旁貼身伺候的宮女也不放過，尤其是那些長相貌美者，一旦被皇帝看中，很可能爬到自己頭上，於是會強逼她們淨身成為「女太監」，手段十分殘忍。

根據《網易》報導，宮廷中有不少苦力活需要男人出力，但皇家為了杜絕皇帝戴綠帽，使得皇室血統不純正，因此不得不用殘忍的「淨身」方式對待血氣方剛的男子，最終催生出太監這個職位。同樣的，古代嬪妃們為了防止身邊長相貌美的宮女被皇帝看中，想出了一個殘忍的辦法，那就是讓她們失去生育能力，變身成為「女太監」。

如此一來，這些姿色不錯的宮女就算真的被皇帝寵幸，或是一舉飛上枝頭當上妃子，也無法替皇室生下後代，自然也不太可能有機會掌握大權，或是爬到自己頭上耀武揚威。

事實上，宮女淨身的過程相當殘忍，首先她們會被綁在柱子上，接著喝下麻藥，再被人持棍棒用力猛擊下腹部，使子宮和卵巢自然脫落。不過由於古代醫療水準低下，這種粗魯且殘忍的手段很容易就鬧出人命，宮女在過程中不僅要忍受巨大折磨，還可能因為失血過多而無辜喪命。