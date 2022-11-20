不少人為了證明自己鼻子沒有整型，會刻意用手指狠狠按壓鼻子，不過荷蘭一名網紅正妹卻是天生沒有鼻軟骨，還用手指大力往鼻子一壓，結果整個鼻子立刻塌陷，幾乎貼平在臉上，讓網友們看了嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，來自荷蘭的正妹網紅Romana Bruintjes以動人的嗓音和絕佳的化妝手法在網路上走紅，抖音（TikTok）擁有逾7萬粉絲追蹤，不過近日她在鏡頭前展示鼻子的影片意外掀起無數網友關注。

畫面中可見，她伸出食指後接著狠狠的往鼻子按壓，因為沒有鼻軟骨的關係，導致鼻子猶如橡膠般柔軟，瞬間塌陷，整個鼻子幾乎貼平在臉上，短短5秒的影片曝光後已累積2千多萬點閱。

這幕驚奇畫面讓網友們看了嘖嘖稱奇，雖然有人取笑，但也有人打趣笑說「如果我有這種鼻子的話，根本不怕跟別人打架」、「沒有人可以打斷妳的鼻子」、「如果撞到玻璃門的話，完全沒關係欸」、「這樣眼鏡要怎麼戴上去」；影片同時釣出「同道中人」笑說，「我也沒有鼻軟骨，這是我的派對把戲」。