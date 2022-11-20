大陸福建一名男子因為不滿自己的付費停車格遭人占用，氣得聯絡堆高機司機，直接將對方的轎車鏟起後扔進溪裡，消息一出隨即掀起大量關注，警方獲報後也迅速介入調查，案件正在進一步審理中。

綜合陸媒報導，有民眾爆料，福建省福州市一處社區，19日晚間發生一起停車糾紛，車位的主人要求車主移車未果，「沒想到他竟找來叉車（堆高機），直接把那台車往流花溪裡面扔了下去！」社區保全也證實確有此事，隔天一早親眼看見了一台車泡在溪水中，目前車輛已經被打撈上岸，現場也拉起了封鎖線，但具體情況自己並不了解。

報導指出，47歲的林姓男子因為不滿車位遭到35歲的陳姓男子占用，又連繫不到對方移車，於是氣急敗壞的找來龔姓堆高機司機，將車輛鏟起並拋進一旁的溪水裡。警方接獲民眾報案後也立即展開調查，除了通知龔男到案說明，也對林男祭出刑事處分，整起案件正在審理當中。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「真是個狠人」、「雖然看了很解氣，但是得賠不少錢」、「有錢就是任性」、「這下有理變無理了」。