沒吃完的食物最好趕快收拾，否則可能會有「神秘嘉賓」不請自來。越南一名女網友用電鍋煮完飯後忘記收拾，當她想起來再到廚房查看時，赫然發現一隻大老鼠卡在電鍋蒸氣孔中，似乎已經死亡多時，將蓋子掀開後，則可以看到牠身上沾滿飯粒，驚悚的畫面讓眾人都嚇壞了。

根據外媒報導，越南一名女網友在臉書發文，她透露自己吃完飯後忘記清理電鍋，等到她想起來再到廚房收拾時，竟發現有一顆黑漆漆的老鼠頭從蒸氣孔中鑽出，但牠一動也不動，似乎已經死亡多時，PO主好奇將電鍋蓋子打開，就看見鍋內白飯已經減少許多，而老鼠的身上還沾有些許米粒。

PO主見狀傻眼不已，一時之間不知道該如何處理老鼠屍體和電鍋，她猜測這隻老鼠應該是從蒸氣孔鑽進電鍋內覓食，卻因為吃得太飽，而無法從原路離開，整個身體卡在洞裡，最終筋疲力盡而死。

驚悚的照片曝光後，許多網友都嚇一大跳，紛紛留言，「我不能理解老鼠是怎麼鑽進電鍋裡的」、「如果是我看到這一幕肯定嚇瘋了」、「光看照片就覺得毛骨悚然」、「有夠噁心，我好想吐」、「變成料理鼠王了」；另外也有人建議PO主，最好直接把電鍋丟掉，因為老鼠身上攜帶許多病菌，且之後再用這個電鍋煮飯，也會因為想起這個衝擊畫面而難以下嚥。