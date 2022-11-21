自2019年新冠疫情爆發後，世界各國紛紛祭出嚴格的居家隔離政策，人們待在家的時間也變多，然而這樣的變化卻也讓不少人發現家中有不明的靈異現象。美國威斯康辛州一名28歲女子透露，她懷疑家中住了不只一個「鬼室友」，於是採用「美國版碟仙」的方式問出其中一個鬼魂的名字叫做亨利（Henry），坦言「我不介意家裡有點怪事發生，亨利喜歡惡作劇，把鞋子移來移去」。

根據《紐約時報》報導，家住威斯康辛州熱那亞市（Genoa）的芙萊舍（Brandy Fleischer）透露，自己住在一棟19世紀初的老房子，且家中不只一個鬼室友，「第一次我進門時，覺得走進一個沒邀請我參加的派對，每個鬼都盯著我看，但我看不到他們。」不過她並不以為意，某次心血來潮還拿出寫有各個英文字母的板子，並擺上指針，猶如亞洲流行的「碟仙」，不料鬼室友竟然真的開始移動指針，表示自己的名字叫「亨利」。

隨著共處時間拉長，芙萊舍也漸漸摸清鬼室友的好惡，還揭露了對方調皮的一面，「亨利喜歡惡作劇，會把鞋子移來移去」。此外，要盡量避免家庭爭執，否則會讓亨利感到不安，「他會大力甩上抽屜來打斷爭吵」。

報導引述美國房地產相關教育網站「Real Estate Witch」10月份的一份千人調查結果顯示，有高達4成的受訪者認為自己曾住過鬧鬼的凶宅。對此，南加大人類學家湯普森（Tok Thompson）分析，自新冠疫情爆發後，人們被迫隔離或遠距上班，因此有更多時間注意到家中的「靈異現象」，有關家中鬧鬼的通報也越來越多。

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