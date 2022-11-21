許多人都有隨手將硬幣存起來的習慣，大陸一位女子存了20多年硬幣，近日清點後發現硬幣裝滿了近20個收納箱和玻璃罐，粗估至少超過15萬人民幣（約新台幣65萬元），讓她開心直呼「買房的頭期款不用愁了！」

綜合陸媒報導，安徽省池州市一位1990年後出生的女子是硬幣收藏愛好者，日前她曬出自己存了20多年的硬幣，根據網路上瘋傳的影片可見，近20個收納箱及玻璃罐內裝滿了硬幣，裡面還有一角錢、一分錢等各式面額，全部整齊的收納在一起，層層堆疊在家裡的角落存放。

女子透露，一個收納箱差不多50多斤（約25公斤），以前粗略計算不到10萬人民幣（約新台幣43萬元），現在應該有至少15萬人民幣（約新台幣65萬元），「如果將這些錢拿來買公寓，頭期款應該是攢夠了」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太厲害了！銀行硬幣都沒妳存的多」、「這樣存少賺多少利息啊」、「先看看有沒有絕版的硬幣吧」、「我之前也是這樣存，後來覺得會給行員造成困擾，就換成紙鈔了」；另外也有人提醒，「有些銀行有硬幣分類機，可以透過封包形式清點後直接入帳，減少工作人員工作量也節約您的時間」。