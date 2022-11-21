泰國一名男子日前中了600萬泰銖（約新台幣522萬）的彩券頭獎，原本打算捐出一部分，再用剩下的錢改善2人的生活，沒想到他的妻子竟趁他不注意的時候，偷偷把所有錢都領出來，並和外遇對象遠走高飛、從此失聯，讓男子傻眼不已。

Man Stunned as His Wife of 26-years Runs off With Lottery Winnings To Start a New Life With Her Lover https://t.co/BgX1VRqXKZ — Lifeissues11 (@AGINAS) November 20, 2022

根據《太陽報》報導，泰國男子馬尼特（Manit）和妻子安卡娜拉特（Angkanarat）結婚26年並育有3子，日前他中了600萬泰銖的彩券頭獎，欣喜地告訴妻子這個好消息，2人討論過後決定將一部分獎金捐給寺廟，並舉辦慶祝會和家人一起同歡。

在慶祝會上，馬尼特看到一名陌生男子，他詢問妻子，對方回答那是她的親戚，然而那個男子其實是安卡娜拉特的外遇對象，且她趁著馬尼特不注意的時候，把銀行帳戶裡的獎金全數領走，隨即離開現場和男子遠走高飛，等馬尼特反應過來早已來不及，只能急忙報警。

不過警方表示，馬尼特並未和安卡娜拉特正式登記結婚，因此在法律上不是合法的配偶關係，再加上這筆錢確實是他親自轉給妻子的，所以警方也無能為力，唯一的辦法只有他親自說服對方把錢歸還。

馬尼特傷心表示，他在這件事以前，完全沒感覺自己和妻子的感情出現問題。而他的兒子得知此事後，也試圖聯繫母親，得知對方已經搬到4小時車程遠的地方，但之後安卡娜拉特便失聯，求助無門的馬尼特只能尋求媒體的幫助，希望妻子能盡快與自己聯絡。