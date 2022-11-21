A security guard at the Sanatorio Finochietto hospital in Argentina claims that an old woman entered at 3AM looking for the belongings of a patient that died. He took her info and offered her a wheelchair, but she never returned. The info he wrote was the same as the dead patient pic.twitter.com/2VVeZOGJQp — Conspiratorial Report (@CnsprtrlRprt) November 16, 2022

阿根廷當地一間醫療中心日前驚傳一起靈異事件，院方警衛接待了一名女性求診病患後，發現對方遲遲未從診間離開，上前確認狀況時，其他工作人員卻表示沒有任何病患進入診間，對方甚至在聽聞女病患的名字後嚇了一大跳，驚呼「她前一天才剛去世」，過程全被監視器給拍下，畫面曝光後引爆網友熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）當地一間醫療中心，當時值夜班的警衛在11日凌晨3時36分左右接待了一名女病患，並在協助登記基本資料後，陪同對方步行至診間，幾個小時過去，他注意到女病患遲遲未從診間離開。

警衛擔心女病患的狀況，於是主動向醫務人員確認對方的去向，不料他們卻表示沒有看見任何病患進入診間，警衛聽了十分錯愕，於是又報出婦人的姓名，沒想到醫務人員查看就診資料後當場嚇壞，因為該名女病患前一天才剛在醫院去世。

根據院方的監視器畫面顯示，當醫院的感應門自動打開後，警衛立即從位子上起身，並拿著資料登記表走向前「對著空氣」互動，接著又拉開管制線，引導「不存在的病患」走進醫療中心。

影片曝光後網友全嚇壞了，認為是死者的鬼魂再次回到醫院。不過醫療中心發言人表示，這扇感應門發生故障，10日晚間到11日清晨自行開關了28次；醫療中心的醫務人員則認為是警衛在惡作劇，故意編造故事接待「隱形病患」。由於雙方各說各話，目前仍不確定事情真相為何。