Hospital appointment for 25th June 2025.



This is the future of the NHS ‘free healthcare’ with a 10 year queue. pic.twitter.com/o4ZnEDUhCi — BladeoftheSun (@BladeoftheS) November 19, 2022

英國一名少年因為泌尿問題被轉診到另一間公費醫院進行檢查，沒想到拿到轉診單時上頭竟記載預約掛號須等到2025年6月，長達951天的等待，讓少年父親驚呼不可思議，原以為是醫務人員誤植看診日期，但院方證實確有此事，並為此表達歉意「我們正在盡力縮短大家的等待時間」。

綜合外媒報導，該名16歲少年被轉診到公費醫院Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust（SaTH）進行泌尿相關評估，沒想到父親幫兒子進行預約看診時，發現院方提供的預約單上記載的看診日期竟然是2025年6月，讓他當場錯愕不已。

原以為是院方誤植了看診日期，男子向醫院確認後，醫務人員卻表示這是正確的日期。對於兒子要等待951天才能看診，且屆時孩子也滿18歲了，這讓男子感到相當傻眼，並無奈表示，因為負擔不起私人醫療機構的費用，才會將轉診到公費醫院，儘管兒子的病痛不至於造成生命危險，但沒想到候診日期卻比預期的等待時間還要漫長。

對此，遭點名的SaTH醫院隨即出面道歉，並解釋目前因為新冠疫情造成人力短缺，尤其是泌尿科人力嚴重不足，也承認這麼長的等待時間是不應該被接受的。醫院副首席營運官弗萊爾（Sheila Fryer）也表示，「這種狀況很少見，但我們正在盡力縮短病患等待預約的時間」。