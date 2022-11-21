古代大多數帝王都擁有後宮佳麗三千，遊走在各個后妃之間，然而清朝出現一名超深情的皇帝，愛妃過世之後，他竟崩潰大哭長達6天，期間數度哭暈，甚至在第7天早上陷入昏迷，直到中午才醒過來。

海蘭珠是孝莊皇后的親姊姊，孝端皇后的姪女，姑姪3人同嫁給建立清朝的皇太極，據大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，孝端與孝莊先後成為皇太極的福晉，天聰7年（西元1633年），孝莊家族的人組成探親團，到瀋陽朝見皇太極，並探望孝端與孝莊，雖然歷史沒有明確記載，但學者一致認為海蘭珠也與探親團隨行，並在此時邂逅皇太極、互相產生情愫，隔年海蘭珠的哥哥就將她送去與皇太極成親。

毛立平指出，皇太極對於孝端，屬於對中宮大妃的敬重，對於孝莊是因為其家庭勢力而不敢薄待，但對於海蘭珠就是真心的喜歡了。皇太極稱帝後，需要正式冊立后妃，根據《東華錄》記載，皇太極當時至少有15名福晉，然而只有5位受到他的正式冊封，其中就包含被封為「宸妃」的海蘭珠，皇太極還以《詩經》中象徵愛情的詩句「關關睢鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。」將宸妃居住的寢宮命名為「關睢宮」。

海蘭珠結婚3年就生下皇八子，皇太極為此開心不已，發布了清朝第一道大赦令，在赦文中還將皇八子稱為「皇嗣」，可見得他已經將其認定為皇太子，然而皇八子只活了6個月便夭折，連名字都還沒來得及取，海蘭珠痛失愛子深受打擊，從此纏綿病榻。

3年之後，正當皇太極率軍與明朝大將洪承疇對陣時，宮裡突然傳來消息稱「宸妃病重」，皇太極連忙把軍務交代給別人，緊急踏上返宮之路，但他還沒回到宮中，就已經接到宸妃病故的消息，皇太極當場淚崩，回到關睢宮在宸妃的靈柩前痛哭不止，數度哭暈，還連續6天不吃不喝不睡，更在第7天早上昏迷，直到中午才甦醒；隨後皇太極也下令宸妃之喪為國喪，並追諡為敏惠恭和元妃。