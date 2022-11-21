古代帝王要想擴張國家版圖，勢必得發動戰爭掠取資源，因此軍隊對於一個國家來說至關重要，而前排的先鋒部隊是最先受到攻擊的，不過外界不解，古代醫學落後，即便是輕傷感染後也足以致命，為何卻有這麼多人搶著當先鋒呢？背後原因讓人出乎意料。

根據《搜狐網》報導，冷兵器時代戰爭都是短兵相接，但螻蟻尚且偷生，戰場上的先鋒部隊也並非不怕死，之所以搶站軍隊第一排，背後有四大原因。首先是「待遇極佳」，君王為了激勵士兵奮勇殺敵，給予先鋒部隊的待遇十分優越；甚至祭出了不少誘因，像是越王勾踐特別將大批寡婦遷居在山上，讓敢死隊出征前都能上山發洩遊樂一番。

其次是「重賞功勳」，俗話說重賞之下必有勇夫，秦國自商鞅變法後實施功爵制，誰在戰場上斬獲的敵軍首級越多，越能獲封爵位、土地、財富和社會地位，這也是為何秦軍被稱作虎狼之師的原因。

第三是「搶掠財富」，先鋒部隊雖然最先遭受攻擊，但好處就是能最先搶到更多的戰利品，尤其是戰勝後，能在戰敗國的境內搶掠數不盡的財富和美人。

第四則跟「傷亡率低」有關，自戰國以來，戰爭就不再是兩軍在開闊的戰場上擺陣決一死戰，而是巧妙運用地形、武器和謀略作戰，弓箭作為冷兵器時代的遠程武器，也得到廣泛運用，當敵軍發動弓箭手展開攻勢時，先鋒部隊往往是弓箭的盲區。原因在於，為了不讓箭羽落空，一般都是瞄準軍隊中段，當弓箭以接近45度角從天而降時，前排士兵正好位處於盲區；同時先鋒部隊的鎧甲裝備也是最精良的，因此傷亡率反而較低。