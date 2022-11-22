鱷魚是水中最凶猛的生物之一，會利用強大的下顎緊緊咬住獵物，過去有不少人意外跌入水池、河水中，最後慘遭鱷魚狠咬慘死的案例。然而最近泰國網路上流傳一段驚人影片，一名外國男童跳入滿是鱷魚的水池內，還悠哉地在裡面游泳、讓鱷魚趴在屁股上，只不過這些鱷魚都是尚未成年的幼崽，不具有殺傷力。

泰國網友近日在臉書社團「ตามติดชีวิตAnimal_Fanclub」分享一段影片，只見畫面中有一名外國男童跳進滿是鱷魚的水池，只不過這些鱷魚都尚未成年，體型非常小，似乎也不具有攻擊性，幾隻鱷魚察覺男童進入水池，便朝他的方向游過去。

而男童和上百隻鱷魚同游一點都不害怕，反而相當興奮，從畫面中可以看到，他小心翼翼的游近鱷魚群，還把頭探到水下觀察鱷魚，甚至悠哉地漂浮在水面上，讓一隻小鱷魚趴在自己的屁股上，並對著鏡頭大喊：「太神奇了！」

影片曝光後，許多網友都感到驚奇不已，紛紛留言，「小巧可愛不凶猛」、「鱷魚：我長大也很可愛，記得回來找我」、「鱷魚說你明年可以再來跳一次」、「跳進成年鱷魚池更刺激」、「這孩子還好嗎？」；另外也有人指出，剛出生不到1、2周的小鱷魚攻擊性不強，連咬手指都不會痛，所以不需要太過擔心。