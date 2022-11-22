萬物皆有靈！大陸一名男子日前準備殺飼養6年的鵝，鵝似乎察覺到自己小命不保，竟蹲在地上暗自哭泣，地上全是眼淚，男子發現後非常驚訝，最後決定不殺牠了，整段過程被拍了下來，不少網友驚訝地說「鵝是有智商的動物」。

綜合陸媒報導，重慶合川一名歐姓飼主養了一隻鵝長達6年，期間鵝都沒有下蛋，而且食量又很大，院子裡經常全是牠的糞便，最終決定殺了大鵝煮來吃，隨後備妥鐵鍋跟刀子，豈料鵝似乎知道自己命不久矣，竟躲在桌子底下哭泣，讓飼主看了非常驚訝。

大鵝蹲坐在地上不斷落淚，地上全是牠的淚水，飼主看了急忙拿出手機拍攝，隨後喊著「牠曉得要被殺了」、「算了！不殺了，我不殺了」，而大鵝聽到後竟還叫了一聲，似乎在表示感謝。這段影片發生於今年2月，近日又掀起討論，不少網友都覺得很感動。

還有人分享類似經歷，「我媽有次在菜市場看到攤販殺牛，老牛被宰殺時不斷喊叫，眼眶還流下淚，小牛則是在旁邊發抖，我媽之後再也不吃牛肉了」、「我小時候養了2隻鵝，白天我們去農地工作，晚上回到家，牠們會跑出來迎接，其中一隻似乎知道自己時日不多，當時我要出去玩時，牠還出來阻止，似乎是想多看我幾眼，隔天牠就真的死了」。

不過也有不少理性的網友提到，鵝流淚並非是「傷心」或「害怕」的表現，可能是眼角膜、虹膜、睫狀體等組織遭刺激或是感染病毒，導致淚液分泌過多，例如室內刺激性氣體太多，或大鵝淋雨後感冒，就會出現類似「流淚」的狀況。