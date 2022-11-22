動物保護非營利組織「回到野外（Re:wild）」近日分享一段影片，指科學家在巴布亞紐幾內亞進行研究，拍到消失140年的罕見神鳥「黑枕雉鴿」穿梭在林間，科學家們都感到非常興奮，更指像是找到獨角獸一樣。

科學家近日拍下消失140年的黑枕雉鴿畫面。(影片來源/YouTube/The Independent)

根據《今日美國》報導，巴布亞紐幾內亞國家博物館、康乃爾鳥類學實驗室與美國鳥類保護協會組成探險團隊，在今年9月前往巴布亞紐幾內亞的弗格森島進行研究，試圖尋找消失140年的「黑枕雉鴿（black-naped pheasant pigeon）」，牠擁有黑橙色羽毛和紅眼睛，1882年首次被發現後就再也未出現了。

探險隊近日又前往島上觀察，將近1個月時間內都未有任何收穫，研究員準備離開的前2天，團隊負責人喬丹（Jordan Boersma）檢查攝影機時，發現有一隻黑枕雉鴿從相機旁走了過去。美國鳥類保護協會負責人約翰（John C.Mittermeier）提到，經過1個月的搜尋，當他們看到黑枕雉鴿的畫面後，心情就像找到一隻獨角獸。

科學家檢查相機後，發現他們拍到黑枕雉鴿的身影，興奮到直呼像看到獨角獸。(影片來源/YouTube/Wild Birds of New Guinea)

探險隊在2019年也曾試圖尋找黑枕雉鴿，但都未有任何發現，此次從當地獵人奧古斯丁（Augustin Gregory）口中得知，他曾聽過類似黑枕雉鴿的叫聲，並分享鳥類可能出沒的地區，探險隊進入茂密森林，將相機放在靠近河流的3200英尺（約975公尺）高的山脊上，總算拍到活生生的黑枕雉鴿身影，團隊相當振奮。

喬丹提到，人們對黑枕雉鴿了解甚少，也不確定該物種的數量，目前被列為極度瀕危物種，截至2021年7月，數量估計約50 至249隻，推測可能是濫墾濫伐和森林棲息地消失，導致物種數量下降，「這種鳥對當地人來說意義重大，屬於他們文化的一部分」，未來他們將促進黑枕雉鴿的保護行動，使島上其他動植物受益。