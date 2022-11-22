大陸一名男子守夜替母豬接生，未料隔天早上他父親到豬圈查看狀況時，卻驚覺兒子和豬隻全都陳屍在屋內，後來調查發現，當晚因村內停電，男子將發電機搬到豬圈，再加上擔心豬會冷而把通風口堵住，導致人豬皆因一氧化碳中毒而亡。

根據《光明網》報導，黑龍江省哈爾濱市雙城區一名盧姓男子和父親專門租了一間房子在養豬。本月12日，其中一隻懷孕母豬準備要生產，盧男沒日沒夜在豬圈忙碌，晚間則守在母豬身旁幫忙接生。

然而隔天早上父親到豬圈查看狀況，卻發現離奇現象，母豬和其餘豬隻都倒地身亡，但不見盧男身影，父親急忙往屋內跑，就看見兒子一動不動地趴在產床上，父親瞬間崩潰，「我的兒子呀，怎麼招呼也沒動靜。」雖然盧男的父親與表哥在發現第一時間就替他做緊急搶救，但仍然救不回他的生命。

事後調查發現，意外發生當晚村內剛好停電，於是盧男借了一台發電機並搬到豬圈內，再加上他們怕豬會冷，每到晚上就會把通風口給堵住，導致盧男和豬全都因為一氧化碳中毒過世，等到家人第二天早上到豬圈，發電機的燃料早已燒完、熄滅了。

盧男的父母得知噩耗後悲痛不已，每天看著兒子的照片掉眼淚，盧男還有一名15歲的孩子，如今家裡突然失去經濟支柱，孩子的學費也成了一大問題，所幸村莊委員會號召所有村民參與募款，幫助他們一家人度過難關，同時當局也提醒，在冬季一定要特別注意通風、用電安全。