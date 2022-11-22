公羊為了爭領導權、地盤，看到其他競爭者出現時，就會發動攻擊。大陸山東一名農場主人近日合併兩個羊圈，豈料其中兩隻公羊似乎感受到威脅，竟展開攻擊互撞，詭異的是，體型較大的公羊竟當場斃命，讓農場主人看了心痛不已。

綜合陸媒報導，山東聊城一名農場主人近日合併兩個羊圈，每個圈裡原本各有一隻公羊，主要用於配種繁殖，豈料合併在一起後，兩隻公羊為了爭奪領導權開始打鬥，牠們先是小試身手，僅輕輕互撞並無大礙，農場主人也未發現不對勁。

隨後黑頭公羊開始助跑，拉開彼此的距離，朝體型較大的公羊猛衝，較大隻公羊竟當場倒地，農場主人發現後趕緊上前查看，提到這一隻羊重達100多公斤，體型比黑頭公羊還大，當時以為牠只是昏倒而已，檢查後才發現已喪命，讓他感到非常心疼。

影片累積464萬觀看次數，不少網友表示「公羊性格兇猛，屬於家畜裡最危險的動物，公羊頂死主人的事也常發生」、「羊的脾氣也很大，我家兩隻羊打架，打輸了還氣好幾天不吃草」、「公羊真的很兇猛，我小時候被撞過，倒下瞬間感覺全身都好痛」、「羊圈裡若公羊過多，就容易出現互撞的情況，不僅會造成公羊受傷，還可能誤傷其他母羊」，許多人認為，體型較小的羊能贏歸功於助跑。