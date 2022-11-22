德國一名男子從24歲開始就隱居在森林中，日常生活所需幾乎都靠他自給自足，想要喝水就到附近取用泉水，同時還收集雨水洗衣做飯，覺得冷的時候就以柴火取暖，長達32年來男子都沒有使用過電，讓眾人大開眼界，更神奇的是，還有從台灣、墨西哥等地來的人加入他的隱居行列。

根據《每日星報》報導，56歲男子索內曼（Friedmunt Sonnemann）從32年前開始就隱居在西德隆坎普（Longkamp）的一處森林內，他住在一間泥屋中，由於那裡沒有自來水也沒有電，他只能過著自給自足的生活，取附近的泉水當成飲用水，並收集雨水洗衣做飯，住處還設置了一個乾式堆肥馬桶，平時則以柴火取暖。

除此之外，索內曼在他所擁有的4公頃土地上，種植約100種稀有植物，其中一部分是他曾祖母時代的品種，他平時就靠出售這些植物的種子賺錢。完全脫離電能的生活雖然有許多不方便，但索內曼仍堅持其好處，「我什麼都不缺，這是我唯一想要的生活方式。」

令人驚訝的是，長期隱居森林的索內曼並不孤單，他甚至在誠徵室友，目前還有遠從台灣、墨西哥等地來的、共計8個人在協助照顧他的稀有植物農場，索內曼受訪時表示，「我們並不是生活在與世隔絕的世界中，只是對我們來說外界的影響相對較小。」索內曼也透露，儘管自給自足的生活，讓他能有蔬菜、水果等穩定而均衡的飲食，但還是有一些東西必須從外面購買，像是米飯、麵條等。