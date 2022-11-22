古代男女早婚是普遍現象，通常15歲以前就已經論及婚嫁，甚至不少朝代都以法律懲戒超齡未婚的男女；然而宋代卻出現異常現象，在中上層階級出現許多「大齡剩女」，明明過了適婚年齡卻尚未出嫁，這種現象主要受3個因素影響，分別為婚嫁費用暴增、「尚官」風氣與知識女性增多。

根據《澎湃新聞》報導，兩宋時期的社會中上層家庭，也就是達官貴人或士大夫官僚家中，經常會有超齡未婚的女性，宰相范仲淹寫給宋仁宗的《答手詔條陳十事》中，就曾描述這種社會怪象，「男不得婚，女不得嫁，喪不得葬者，比比有之。」由文中可知，當時士人男女晚婚現象並不少見，問題甚至有些嚴重。

而造成這種怪象的主要原因有3個，首先就是婚嫁費用暴增，據大陸歷史學家張邦煒考證，宋代以後婚嫁費用猛增，嫁娶風俗看重錢財，其中嫁女花費通常比娶媳更高，導致人們感嘆：「傷生以送死，破產以嫁子。」連皇弟揚王趙顥，也不得不向哥哥宋神宗開口，「有女數人，婚嫁及期，私用不足。」伸手預借薪俸，當作女兒的嫁妝使用。在這種風氣之下，讓一些原本就不富裕的士大夫，無法為女兒按時籌備豐厚嫁妝，又因為顧及臉面，只能讓女兒長久地養在娘家。

其次是當時「尚官」的風氣，對於女子來說，最理想的婚姻，就是適齡出嫁，成為「士人妻」，然而現實往往事與願違，如果女子堅持非進士不嫁，或訂下過於苛刻的擇偶條件，就很容易變成「大齡剩女」。在兩宋時代，能考中進士的人數很少，再加上大多數中舉士子的年齡都已經不小，那些處於適婚年齡的中舉者就相當罕見，因而變成宋代士大夫官僚為女兒強力爭搶的目標。

再者則是士大夫家庭的知識女性越來越多，這些女子的擇婿標準也越來越看重對方的人品和才華，少部分人甚至會抱著寧缺毋濫的原則，一直堅守等待，尋找心儀理想的人生伴侶，像是北宋儒家大師程頤的女兒，就一直很想尋找心目中的完美男子出嫁，程家為此還在茫茫人海中「訪求七八年，未有可者。」最後終身「未遇賢者」，沒有結婚便離世。